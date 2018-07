Mainz

JU-Landeschef Steiniger kandidiert nicht mehr

05.07.2018, 09:49 Uhr | dpa

Führungswechsel beim CDU-Nachwuchs in Rheinland-Pfalz: Der langjährige Landesvorsitzende der Jungen Union (JU), der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger, will nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren. "Mit 31 Jahren ist ein guter Zeitpunkt, die Verantwortung in jüngere Hände zu geben!", schrieb Steiniger am Donnerstag bei Twitter. Ein Nachfolger steht bisher noch nicht fest. Die JU wählt den neuen Landeschef bei ihrem Landestag am 3. und 4. November in Neustadt an der Weinstraße. Steiniger leitet die CDU-Jugendorganisation seit 2010. Seit 2013 ist er Abgeordneter des Bundestags.