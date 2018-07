Meuselwitz

Fahndung nach einem Känguru im Altenburger Land

05.07.2018, 09:49 Uhr | dpa

Die Polizei fahndet im Altenburger Land nach einem Känguru. Das Weibchen, das ein Jungtier im Beutel trägt, wird seit Mittwoch vermisst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Noch sei unklar, ob das Känguru ausgebüxt ist oder gestohlen wurde. In der Nacht zum Mittwoch hatten Unbekannte den Weidezaun an einer Koppel zerschnitten und eine Spendenbox aufgebrochen. Ob die Täter das Känguru entführten oder das Tier den offenen Zaun zur Flucht nutzte, war nicht bekannt.