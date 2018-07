Schwerin

Wieder deutlich mehr Verkehrstote

05.07.2018, 10:54 Uhr | dpa

Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern sind im ersten Halbjahr 45 Menschen tödlich verunglückt. Damit hat sich die Zahl der Verkehrstoten trotz insgesamt rückläufiger Unfallzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel erhöht. Das geht aus der am Donnerstag bekanntgegebenen vorläufigen Unfallstatistik des Innenministeriums in Schwerin hervor. Vor allem in den ersten drei Monaten dieses Jahres war die Opferzahl sprunghaft gestiegen. 24 Menschen kamen von Januar bis März bei Verkehrsunfällen ums Leben - im ersten Vierteljahr 2017 waren es hingegen 10. Als Reaktion auf diese Entwicklung hatte die Landespolizei im April die Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit zusätzlichen Verkehrskontrollen sowie Appellen in den sozialen Medien gestartet.