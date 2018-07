Dresden

Nachlass von Gastronomiekritiker Wolfram Siebeck in Dresden

05.07.2018, 12:27 Uhr | dpa

Der Nachlass des Gastronomiekritikers Wolfram Siebeck (1928-2016) wird in Dresden verwahrt. Zuständig ist die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB). Die Sammlung konnte dank des früheren Kontaktes mit dem Gourmet-Papst und in Absprache mit dessen Witwe sowie mit Hilfe der Technischen Universität Dresden (TUD) erworben werden, wie eine Sprecherin der SLUB am Donnerstag sagte. Das Konvolut umfasst rund 1400 Bücher, Manuskripte, Briefe und audiovisuelle Dokumente sowie 770 besondere internationale Speise- und Menükarten und rund 200 frühe Zeichnungen von Siebeck für Zeitungen und Illustrierte.

Siebeck hatte den Osten Deutschlands einst zur kulinarischen No-Go-Area erklärt. Nach einem zweiwöchigen Gourmet-Trip durch Sachsen wurde er milder und sogar Mitautor eines Buches über sächsische Kochkünste.