Magdeburg

Linke: Bauern wegen Trockenheit Pacht erlassen

05.07.2018, 12:31 Uhr | dpa

Angesichts der Trockenheit fordert die Linke für die Bauern mehr Unterstützung vom Land. Bei hohen Ernteausfällen müsse den Landwirten die Pacht auf landeseigenen Flächen erlassen werden, erklärten die Abgeordneten Kerstin Eisenreich und Wulf Gallert am Donnerstag. Die Zahlungen wie vom Agrarministerium angekündigt nur zu stunden reiche nicht aus, um die Existenznot vieler Betriebe zu lindern. Bereits jetzt sei klar, dass einige Bauern wegen der anhaltenden Dürre von massiven Ernteausfällen betroffen seien. Pachtverträge sollten in Zukunft so gestaltet werden, dass extreme Wetterlagen bei der Höhe des Pachtzinses berücksichtigt werden.

Das Ministerium verwies auf mehrere Maßnahmen, mit denen das Land den Bauern entgegenkomme. Dazu gehöre nicht nur die Stundung von Pachtzahlungen, sondern auch Aufschub bei Steuern und Vorauszahlungen. Betriebe sollten sich frühzeitig mit ihrem Finanzamt in Verbindung setzen. Bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank gebe es zinsgünstige Darlehen für Betriebe, die einen Ergebnisrückgang von mindestens 30 Prozent nachweisen können. Zudem dürften die Landwirte auf Antrag auch Wiesen zum Futtermachen nutzen, die als ökologische Vorrangflächen eigentlich tabu sind.

Teile Ostdeutschlands erleben nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes derzeit eine der schlimmsten Trockenperioden seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen vor 55 Jahren. Aussicht auf Regen gibt es für die betroffenen Gebiete vorerst nicht.