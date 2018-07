Schwerin

MV-Firmen unterstützen Tunesien bei Abfallwirtschaft

05.07.2018, 13:43 Uhr | dpa

Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern unterstützen in Tunesien den Aufbau einer nachhaltigen Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Politiker und Wirtschaftsvertreter aus dem nordafrikanischen Land informierten sich jetzt in mehreren Firmen unter anderem über mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte.

In Tunesien mit elf Millionen Einwohnern fielen pro Jahr etwa 2,5 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle an, die größtenteils unbehandelt deponiert würden, hieß es. Enthaltene Wertstoffe und Energie blieben ungenutzt. In Mecklenburg-Vorpommern gelangten von den rund 400 000 Tonnen Haushaltsabfällen nur noch 36 Prozent auf eine Deponie. Die zu deponierende Abfallmenge werde durch die Vorsortierung in mechanisch-biologischen Anlagen stark reduziert.

Mit der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG - einer Tochter der Kreditanstalt für Wiederaufbau - wird seit diesem Jahr ein Projekt zum Aufbau eines ressourcenschonenden Abfallwirtschaftssystems in Tunesien umgesetzt. Das Ingenieurbüro BN Umwelt GmbH aus Rostock realisiert das Vorhaben mit zwei weiteren Partnern aus dem Land, wie das Ministerium mitteilte.

So werde die Verwertungs- und Deponiegesellschaft OVVD aus Rosenow (Mecklenburgische Seenplatte) Workshops und Praktika für tunesische Partner anbieten. Die Envero GmbH aus Rostock, die bereits im arabischen Raum und in China aktiv sei, wolle die Akquise von Projektpartnern übernehmen.