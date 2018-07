Scharbeutz

Schlafend von der Seebrücke gestürzt

05.07.2018, 14:36 Uhr | dpa

Eine beherzte Frau hat in Scharbeutz im Kreis Ostholstein einen 24 Jahre alten Mann vor dem Ertrinken bewahrt. Der Mann war auf der Seebrücke sitzend eingeschlafen und kopfüber ins Wasser gestürzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 55 Jahre alte Schwimmerin bemerkte, dass der junge Mann offensichtlich nicht schwimmen konnte und zog ihn aus dem Wasser. Anschließend informierte sie Polizei und Rettungsdienst. Warum der 24-Jährige am Dienstag auf der Seebrücke einschlief und ins Wasser fiel, war zunächst unklar. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher.