Lieberose

Auto löst auf Bundesstraße Massensturz von Radlergruppe aus

05.07.2018, 14:42 Uhr | dpa

Ein Unfall mit einem Auto hat zu einem Massensturz einer Radlergruppe in Südbrandenburg geführt. Der Wagen riss am Mittwoch auf der Bundesstraße 168 bei Lieberose (Dahme-Spreewald) beim Überholen mit einem Außenspiegel einen 38 Jahre alten Radfahrer um und verletzte ihn schwer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Folge seien fünf weitere Radfahrer der Gruppe im Alter zwischen 38 und 70 Jahren gestürzt - sie erlitten demnach leichte Verletzungen.

Der Autofahrer sei nach dem Unfall geflüchtet, die Polizei fahnde nach ihm. Der schwer verletzte 38-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden und Hinweise zu dem Wagen geben können.

Erst im Mai war es in Südbrandenburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Radlergruppe gekommen. Ein 81 Jahre alter Autofahrer erfasste damals vier Radfahrer auf der Bundesstraße 179 bei Klein Köris. Eine 51-jährige Radfahrerin aus der Gruppe war wenig später im Krankenhaus gestorben. Die drei anderen wurden schwer verletzt.