Oberuckersee

Polizei: Leiche aus Oberuckersee ist vermisster Berliner

05.07.2018, 14:49 Uhr | dpa

Bei der im Oberuckersee entdeckten Leiche handelt es sich um einen vermissten Berliner. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Taucher hatten den Toten am Mittwoch auf dem Grund des Sees in der Uckermark entdeckt. Der 51-Jährige Dauercamper war am Sonntag mit einem Angehörigen von einem Zeltplatz aus mit einem Boot unterwegs gewesen, als es auf dem See kenterte. Der andere Mann konnte von einem anderen Motorboot gerettet werden. Seither hatten Taucher, Wasserschutz und andere Kräfte nach dem Vermissten gesucht.