Wolfsburg

Carlo Ancelotti mit Napoli vor Saisonstart in Wolfsburg

05.07.2018, 15:52 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bestreitet seine Saison-Generalprobe gegen das italienische Spitzenteam SSC Neapel mit Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Das Testspiel findet am 11. August (19.30 Uhr) in der VW-Arena statt. Das teilte der VfL am Donnerstag mit. Der frühere Bayern-Trainer Ancelotti übernimmt Napoli zur neuen Saison als Trainer. Für den VfL steht eine Woche später im Pokal beim Regionalligisten SV Elversberg der Pflichtspiel-Start auf dem Programm.