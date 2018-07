Berlin

Six-Day-Serie mit neuen Standorten: Berlin bleibt Herzstück

05.07.2018, 15:54 Uhr | dpa

Der Rennkalender der Six-Day-Serie wird in der Saison 2018/19 um drei Standorte und Rennen erweitert. Wie der Veranstalter der Radsport-Sechstagerennen am Donnerstag mitteilte, werden die australischen Städte Melbourne und Brisbane sowie das englische Manchester in die Serie aufgenommen. Herzstück bleibt das Berliner Sechstagerennen, dessen 108. Auflage vom 24. bis 29. Januar 2019 ausgefahren wird. Zuvor steht London, danach Kopenhagen auf dem Programm. Anschließend folgen die drei neuen Standorte, wobei Brisbane das Finale der Serie bildet.

"Das ist eine großartige Entwicklung, die sportlich auch das Sechstagerennen in Berlin weiter aufwertet. Wir freuen uns, dass wir diese Kombination aus Sport, Entertainment, Geschwindigkeit und Stars nun noch weitertragen - bis hin nach Australien", sagte Valts Miltovics, Geschäftsführer des Berliner Sechstagerennens.