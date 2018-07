Leipzig

Schlüssel für 900 Haustüren in Leipzig gestohlen

05.07.2018, 15:59 Uhr | dpa

Bei einem Einbruch in eine Notdienst-Firma sind die Schüssel von 900 Hauseingangstüren in Leipzig gestohlen worden. Betroffen davon ist unter anderem die Wohnungsgenossenschaft Lipsia, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag sagte. Zunächst hatte die "Leipziger Volkszeitung" darüber berichtet. Die Genossenschaft verwaltet rund 8000 Wohnungen in der Stadt. Es seien aber nur die Schlüssel der Haustüren entwendet worden, so dass für die Wohnungen der Mieter kein Sicherheitsproblem bestehe.

Die Lipsia werde nun die Schließanlagen austauschen und ein elektronisches System installieren. Das werde allerdings bis September oder Oktober dauern. Ein Schaden wegen des Schlüsseldiebstahls sei bislang nicht bekannt geworden.