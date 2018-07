Neuruppin

Brandanschlag auf Flüchtlingsheim: Viereinhalb Jahre Haft

05.07.2018

Für den Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Kremmen (Oberhavel) ist der Hauptangeklagte (29) zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 35 Jahre alte Mitangeklagte erhielt am Donnerstag eine zweijährige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Landgericht Neuruppin sah es als erwiesen an, dass sich die beiden Männer wegen gemeinschaftlicher versuchter schwerer Brandstiftung strafbar gemacht haben.

Der 29-Jährige hatte zum Prozessauftakt Ende März gestanden, in der Nacht zu Ostersamstag 2017 zwei Brandsätze auf ein Haus der umzäunten Flüchtlingsunterkunft in Kremmen geschleudert zu haben. Er habe den Bewohnern "einen Schrecken" einjagen wollen, sagte er seinerzeit vor Gericht. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 29-Jährigen Angeklagten eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und drei Monaten gefordert. Staatsanwalt Torsten Lowitsch war in seinem Plädoyer von versuchtem Mord sowie versuchter besonders schwerer Brandstiftung ausgegangen. Dass Bewohner der Unterkunft bei einem "gezielten Wurf" eines Molotow-Cocktails ums Leben kommen könnten, sei eine logische Folge und vom Angeklagten billigend in Kauf genommen oder sogar gewollt. Die Rolle des 35-jährigen Mitangeklagten sah die Anklage als weniger entscheidend an.

Die Kammer dagegen verneinte einen Tötungsvorsatz bei beiden deutschen Angeklagten, sah die gemeinschaftlich versuchte schwere Brandstiftung jedoch als erwiesen an. "Da sollte schon etwas passieren, da sollte Show gemacht werden", sagte Richter Udo Lechtermann in der Urteilsbegründung.

Dabei habe sich der Angriff nicht nur gegen die Bewohner der Unterkunft gerichtet, sondern sei eine Tat gegen alle Flüchtlinge und Ausländer gewesen. "Die Tat steht auf niedrigster Stufe", sagte Lechtermann. Sie sei geeignet, den öffentlichen Frieden ganz erheblich zu stören. Und dies sei von den Angeklagten auch so beabsichtigt gewesen.

Eine Rolle bei der Strafzumessung habe gespielt, dass die beiden Männer überwiegend geständig waren und Reue zeigten, so Lechtermann weiter. Die Opferperspektive aus Potsdam begrüßte das Urteil. "Es ist wichtig, dass ein Brandanschlag auf eine bewohnte Unterkunft nicht verharmlost wird", sagte Christin Jänicke vom Verein.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft gab auf Nachfrage an, sie wolle noch prüfen, ob sie gegen die Entscheidung vorgehen wolle.