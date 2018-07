Lieberose

Großbrand in Lieberoser Heide: 200 Hektar betroffen

05.07.2018, 16:05 Uhr | dpa

In der Lieberoser Heide in Südbrandenburg ist ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen sind rund 200 Hektar Fläche des ehemaligen Truppenübungsplatzes, wie die Regionalleitstelle Lausitz am Donnerstag mitteilte. Es brenne seit dem späten Vormittag, die Flammen hätten sich immer weiter ausgebreitet. Das Feuer sei nicht unter Kontrolle, hieß es am Nachmittag. 43 Feuerwehrfahrzeuge seien zu dem Großbrand gerufen und ein Hubschrauber der Bundespolizei sei zum Löschen angefordert worden.

Im vergangenen Jahr hatte es einen ähnlichen großen Brand in der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus gegeben. 250 Hektar eines heutigen Naturschutzgebietes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatzes hatten gebrannt. Es war der größte Waldbrand Brandenburgs im Jahr 2017 gewesen.