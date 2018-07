Hamburg

Hamburg: Zweitgutachter bestätigt Wert des Fernwärme-Netzes

05.07.2018, 16:20 Uhr | dpa

Blick auf das Heizkraftwerk Wedel an der Elbe. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv (Quelle: dpa)

Der Wert des Hamburger Fernwärme-Netzes von 645 Millionen Euro ist von einem zweiten Gutachter bestätigt worden und damit verbindlich. Die städtische Vermögensholding HGV habe mit Hilfe der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC die methodische und rechnerische Richtigkeit der Unternehmensbewertung bestätigt, teilte die Finanzbehörde am Donnerstag in Hamburg mit. Den Unternehmenswert von 645 Millionen Euro hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO ermittelt. Mit dem Abschluss der Nachprüfung gilt der Wert nun verbindlich für die weiteren Verhandlungen zwischen der Stadt Hamburg und dem Energiekonzern Vattenfall um die Zukunft der Hamburger Fernwärme-Versorgung und das Kraftwerk Wedel.

Hamburg hält 25,1 Prozent an dem Fernwärme-Netz und will es nach dem Volksentscheid zum Rückkauf der Energienetze von 2013 zum Jahreswechsel komplett übernehmen. Der vertraglich vereinbarte Mindestkaufpreis berechnet auf 100 Prozent beträgt 950 Millionen Euro, also gut 300 Millionen Euro mehr, als das Netz wert ist. Das darf Hamburg nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung nicht bezahlen. Sowohl Bürgermeister Peter Tschentscher als auch Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) hatten ausgeschlossen, dass Hamburg das Netz zu einem überhöhten Preis erwerben könnte. Andererseits hat Vattenfall erklärt, keinen geringeren Preis akzeptieren zu wollen.