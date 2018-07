Bremen

Mehr Steuereinnahmen im Bundesland Bremen

05.07.2018, 16:40 Uhr | dpa

Das Bundesland Bremen hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fünf Prozent mehr Steuern eingenommen als im ersten Halbjahr 2017. Von Januar bis Juni flossen dem Stadtstaat - ohne die Gemeindeebene mitgerechnet - 1,099 Milliarden Euro an Steuern zu, wie die Finanzbehörde am Donnerstag auf dpa-Anfrage mitteilte. Das ist ein Plus von 57 Millionen Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 (1,042 Milliarden Euro).

Für das Gesamtjahr 2018 rechnet das Land Bremen den Angaben zufolge mit einem Steueraufkommen von rund 2,172 Milliarden Euro und so mit Steuermehreinnahmen von rund 3,7 Prozent (2017: 2,095 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahr. "Aufgrund der jetzigen Entwicklung der Steuereinnahmen ist die Einhaltung der Prognose zum Jahresende 2018 sehr wahrscheinlich", hieß es.