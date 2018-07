Konstanz

Rund 100 Liter Diesel im Bodensee ausgelaufen

05.07.2018, 16:57 Uhr | dpa

Im Bodensee sind beim Betanken eines Fahrgastschiffes rund 100 Liter Diesel ausgelaufen. Mehrere Feuerwehren waren am Donnerstag im Einsatz, um den Ölteppich im Hafen Wallhausen - einem Stadtteil von Konstanz -, zu beseitigen. Er bedeckte nach Angaben der Polizei eine Fläche von etwa 200 mal 600 Metern. Die weitere Ausbreitung sei von den Einsatzkräften mit Hilfe von Ölsperren verhindert worden. Außerhalb des gesicherten Areals in einem Umkreis von 100 Metern um den Hafen sei das Wasser kaum verschmutzt.

Einem Sprecher zufolge komme es immer mal wieder vor, dass Kraftstoff bei Betankungen in den See laufe. 100 Liter seien allerdings eine ungewöhnlich große Menge. Die Wasserschutzpolizei ermittelt, ob ein technischer Defekt an dem Tanklastwagen zum Auslaufen des Kraftstoffs geführt hat oder menschliches Versagen. Der Hafen war am Donnerstagnachmittag komplett gesperrt.