Freiburg im Breisgau

SC Freiburg feiert Torfestival beim ersten Testspielsieg

05.07.2018, 20:42 Uhr | dpa

Fußball-Bundeligist SC Freiburg hat beim ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung für ein Torfestival gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewann am Donnerstag beim südbadischen Verbandsligisten FC Waldkirch mit 15:0 (8:0). In Luca Waldschmidt, der vom Hamburger SV nach Freiburg gewechselt ist, steuerte auch ein Neuzugang zwei Tore bei. Je dreimal trafen Marco Terrazzino und Lucas Höler. Neben Waldschmidt kamen auch die weiteren Neuzugänge Dominique Heintz, Jerôme Gondorf und Torwart Mark Flekken zum Einsatz.

Die Partie im Elztal-Stadion war auf zwei Halbzeiten über jeweils 60 Minuten angesetzt, Streich wechselte zur Pause komplett durch. Den nächsten Test bestreiten die Breisgauer am Sonntag (17.00 Uhr) beim SC Lahr.