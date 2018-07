Fürth

Zweiligist Fürth gewinnt Testspiel in Zirndorf mit 8:0

05.07.2018, 20:50 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth hat auch ihr drittes Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Damir Buric schlug am Donnerstagabend die Amateurtruppe des ASV Zirndorf mit 8:0 (6:0). Die Fürther hatten in der vorigen Woche schon gegen unterklassige Gegner aus Aubstadt (4:1) und Stadeln (5:0) gewonnen. Bereits an diesem Freitag (18.30 Uhr) steht das nächste freundschaftliche Duell beim ASV Vach an.