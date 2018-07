Jena

Kulturarena in Jena mit "Titanic" eröffnet

05.07.2018, 22:04 Uhr | dpa

Mit dem Open-Air-Theaterspektakel "Titanic" ist am Donnerstagabend die diesjährige Kulturarena Jena eröffnet worden. Auf dem ausverkauften Theaterplatz verfolgten die Zuschauer trotz Regens gespannt die Umsetzung des weltberühmten "Titanic"-Stoffs in der Bearbeitung der kubanischen Autoren Marcos Díaz und Rogelio Orizondo. Diese hatten sich den Film des Regisseurs James Cameron über die Geschichte der Schiffskatastrophe zur Vorlage genommen, sie aber in eine andere Zeit verfrachtet.

Die Kulturarena umfasst bis zum 19. August zahlreiche Theateraufführungen, Konzerte, Filmnächte und spezielle Angebote für Kinder. Auftritte von Künstlern wie Freundeskreis oder Rainald Grebe und die Kapelle der Versöhnung sind ausverkauft. Für Acts wie Tocotronic oder The Excitements sind dagegen noch Tickets verfügbar.

In der Filmarena auf dem Theaterplatz sind ab dem 15. Juli so unterschiedliche Streifen wie die Neuverfilmung von "Mord im Orient-Express", der 1980er Klassiker "La Boum - Die Fete" und auch "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" mit Oscar-Preisträgerin Frances McDormand zu sehen.