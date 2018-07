Heilbad Heiligenstadt

Heiligenstadt erinnert an Dichter Theodor Strom

06.07.2018, 01:02 Uhr | dpa

In Heiligenstadt wird von heute an den norddeutschen Dichter Theodor Storm erinnert. Liebhaber seiner Werke sowie Wissenschaftler aus Deutschland beschäftigen sich bis Sonntag mit dem Leben und Schaffen des Literaten (1817-1888). Geplant sind Vorträge, Lesungen, Konzerte und ein Picknick im Rosengarten. In diesem Jahr erinnern die Literaturtage zusätzlich an die Museumseröffnung vor 30 Jahren.

Die Erinnerungsstätte an Storms Zeit als preußischer Kreisrichter ist in einem der ältesten Fachwerkhäuser der nordthüringer Stadt untergebracht. Während seines Aufenthalts in Heiligenstadt von 1856 1864 entstand unter anderem das Kunstmärchen "Die Regentrude".