Tarmstedt

70. Tarmstedter Ausstellung erwartet 100 000 Besucher

06.07.2018, 01:48 Uhr | dpa

Zur 70. Tarmstedter Ausstellung werden von heute bis Montag rund 100 000 Besucher erwartet. Bei der traditionellen Agrar- und Freizeitmesse informieren rund 750 Aussteller auf einem 180 000 Quadratmeter großen Gelände in Tarmstedt (Landkreis Rotenburg) in Zelthallen und auf dem Freigelände über Neuheiten aus Landwirtschaft, Tierzucht, Freizeit, Touristik, Haus und Garten. Etwa 50 Prozent der Besucher sind Fachbesucher aus dem Agrarbereich. Erstmals fand die Tarmstedter Ausstellung 1949 statt. Damals zählte sie 170 Aussteller und 14 000 Besucher. Die 70. Auflage der nach Veranstalterangaben größten Freilandausstellung wird am Freitag von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) eröffnet.