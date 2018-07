Hamburg

Ehefrau im Streit getötet: Urteil gegen 43-Jährigen erwartet

06.07.2018, 01:52 Uhr | dpa

Im Prozess um die Tötung einer 32 Jahre alten Mutter in Hamburg-Bramfeld wird am heutigen Freitag das Urteil erwartet. Der 43 Jahre alte Angeklagte hat vor Gericht gestanden, seine Frau am 14. Dezember 2017 in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. In einer Erklärung zum Prozessauftakt hatte der aus dem Iran stammende Flüchtlingshelfer und christliche Prediger tiefe Reue bekundet.

Laut Anklage soll er seiner Frau nach einem Streit in Gegenwart der einjährigen Tochter ein Stövchen auf den Kopf geschlagen haben. Dann soll er ihr mit einem Messer 25 Schnitt- und Stichwunden im Kopfbereich zugefügt und sie schließlich mit einem Schal stranguliert haben. Die Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag nach Angaben eines Gerichtssprechers zehn Jahre Haft wegen Totschlags. Die Verteidigung sprach sich für kein konkretes Strafmaß aus.