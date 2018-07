Rostock

Drogenprozess im Landgericht Rostock: Urteil erwartet

06.07.2018, 02:19 Uhr | dpa

In einem Drogenprozess vor dem Landgericht Rostock wird am heutigen Freitag das Urteil gegen drei junge Syrer erwartet. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Juli 2017 und Februar 2018 mit Marihuana und Haschisch im Kilobereich Handel getrieben haben. Sie sollen nach früheren Gerichtsangaben die Drogen bei neun Touren in Berlin gekauft und in Rostock in kleineren Portionen an Zwischenhändler verkauft haben. Insgesamt sollen sie aus den Weiterverkäufen einen Gewinn von rund 22 000 Euro erzielt haben.

Die Ermittler seien den jungen Männern nach einer längeren Telekommunikationsüberwachung auf die Spur gekommen. Bei ihrer Verhaftung im Rostocker Hauptbahnhof wurden neben fünf Haschischplatten à 100 Gramm auch 200 Ecstasy-Tabletten gefunden. Der Prozess fand vor der Jugendkammer statt, da zwei der Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch unter 18 Jahre alt waren.