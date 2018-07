Kiel

Ex-Minister Buß stellt Bericht zu Landespolizei vor

06.07.2018, 02:53 Uhr | dpa

Nach Manipulations- und Mobbingvorwürfen bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein will der Sonderbeauftragte Klaus Buß am heutigen Freitag seinen Bericht vorstellen. Der ehemalige Landesinnenminister hatte seit September auf Bitten des aktuellen Ressortchefs Hans-Joachim Grote (CDU) die Vorwürfe gegen die Polizei und führende Beamte untersucht. Der knapp 400 Seiten umfassende Bericht liegt Grote seit Ende März vor.

Mit den Vorgängen bei der Polizei im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Rocker und dem Umgang damit beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Landtages. Ausgangspunkt der Vorwürfe sind Ermittlungen gegen Rocker wegen einer Messerstecherei in einem Schnellrestaurant in Neumünster im Jahr 2010. Damals hatten Mitglieder der "Bandidos" Rocker der "Red Devils" angegriffen und zwei Männer schwer verletzt. Es geht auch um den problematischen Einsatz sogenannter V-Leute in der Rockerszene.