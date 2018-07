Wittmund

Fünf Verletzte nach Brand in Ferienhaus

06.07.2018, 06:11 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Ferienhaus im ostfriesischen Wittmund sind fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Brand sei in der Nacht zum Freitag im oberen Stockwerk ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Rund 60 Einsatzkräfte seien an der Löschung beteiligt gewesen. Zur Brandursache konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.