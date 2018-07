Magdeburg

Getreidefeld in Magdeburg brennt ab: Ursache unklar

06.07.2018, 06:32 Uhr | dpa

Ein Getreidefeld mit einer Größe von mehr als 100 Fußballfeldern ist am Donnerstag in Magdeburg abgebrannt. Dabei sei ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer habe sich wegen extremer Trockenheit und starkem Wind in der Nähe des Barleber Sees schnell in unterschiedliche Richtungen ausgebreitet. Knapp 80 Feuerwehrmänner waren demnach im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.