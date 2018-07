Rastatt

Brand: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

06.07.2018, 08:04 Uhr | dpa

Wegen eines Feuers in einem Gewerbegebiet in Rastatt hat die Polizei am Freitagmorgen Anwohner aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine große Rauchglocke stehe über einer brennenden Lagerhalle, sagte ein Sprecher. Was in der Lagerhalle ist, war zunächst nicht bekannt. Rettungskräfte evakuierten ein Wohngebäude, dass an die Lagerhalle grenzt. Niemand wurde durch das Feuer verletzt. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.