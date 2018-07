Taunusstein

Polizeieinsatz mit mehreren Festnahmen in Taunusstein

06.07.2018, 08:13 Uhr | dpa

Bei einem größeren Polizeieinsatz in der Nacht in Taunusstein bei Wiesbaden hat es mehrere Festnahmen gegeben. Auch Spezialkräfte seien am Ort gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zu den Hintergründen des Einsatzes, der den Angaben zufolge an mehreren Orten im Stadtteil Bleidenstadt (Rheingau-Taunus-Kreis) stattfand, wollte ein Polizeisprecher zunächst nichts sagen. Informationen dazu soll es im Laufe des Tages geben. Der Einsatz soll auch vor einer Flüchtlingsunterkunft stattgefunden haben.