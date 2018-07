Mannheim

Rund 40 Bewerber wollen Nachtbürgermeister werden

06.07.2018, 08:25 Uhr | dpa

Die Fontänenanlage des Wasserturmes leuchtet in der Abenddämmerung. Foto: Ronald Wittek/Archiv (Quelle: dpa)

Mannheim will als erste deutsche Stadt einen Nachtbürgermeister einführen - und scheint keine Probleme mit der Besetzung der Stelle zu haben. Bis zum Ende der Frist Ende Juni seien rund 40 Bewerbungen eingegangen, berichtete der "Mannheimer Morgen" (Freitag). "Es sind eine Menge sehr guter Bewerbungen bei uns eingegangen, so dass es am Ende schwer war, eine erste Auswahl zu treffen", sagte der Leiter der kulturellen Stadtentwicklung, Matthias Rauch, dem Blatt.

Der "Night Mayor" soll dafür sorgen, dass die Clubszene floriert, Anwohner aber keinen Grund zur Beschwerde haben. Wer den Job antreten darf, wird im Internet mitentschieden. Bis Mitte Juli können Facebook-Nutzer aus einer Auswahl von 16 Bewerbern für ihren Favoriten stimmen. Die Gewinner präsentieren sich am 19. Juli vor einer Fachjury - die entscheidet dann gemeinsam mit dem Publikum, wer künftig dafür bezahlt wird, in Mannheim um die Häuser zu ziehen.