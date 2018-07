Lübeck

Grass-Haus und Willy-Brandt-Haus laden zum Kinderfest

06.07.2018, 08:30 Uhr | dpa

Das Lübecker Günter-Grass-Haus und das benachbarte Willy-Brandt-Haus laden am 14. und 15. Juli zum gemeinsamen Kinderfest ein. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto "Helden und Vorbilder", teilte die Hansestadt Lübeck mit. An beiden Tagen warten verschiedene Erlebnis- und Mitmachaktionen auf die Besucher. So können sich "Spider-Kids" im Garten des Grass-Hauses an einer Kletterwand ausprobieren.

Helfer des DRK aus Lübeck und Mölln kommen mit Rettungswagen und zeigen in einer Teddy-Klinik, wie jeder Leben retten kann. Außerdem präsentiert eine Theatergruppe an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr im Museumsgarten eine Show zum Thema Helden. Das Fest für Kinder ab vier Jahren findet in diesem Jahr zum zwölften Mal statt.