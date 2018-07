Potsdam

Etwas Abkühlung am Wochenende in Berlin und Brandenburg

06.07.2018, 09:03 Uhr | dpa

Bei sonnigem Wetter ziehen Cumuluswolken am Himmel über ein Kartoffelfeld. Foto: Stefan Sauer/Archiv (Quelle: dpa)

Nach der sommerlichen Hitze der vergangenen Tage bringt das Wochenende etwas Abkühlung für Berlin und Brandenburg. Am Samstag und Sonntag sind bei einem Mix aus Sonne und Wolken zwischen 24 und 26 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Ein Wind aus nordwestlicher Richtung bringe auch etwas frischere Böen. Morgendliche Wolkenfelder dürften sich aber nachmittags wieder auflockern. Besonders am Samstag gibt es nach DWD-Angaben dann viel Sonnenschein.

Für diese Jahreszeit gibt es in Ostdeutschland derzeit extrem wenig Niederschlag. Die anhaltende Trockenheit hatte zuletzt auch immer wieder zu Bränden von Wäldern und Äckern geführt.