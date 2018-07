Hannover

Sperrung nach Lkw-Unfällen auf A2 wieder aufgehoben

06.07.2018, 09:11 Uhr | dpa

Die nach zwei schweren Lastwagenunfällen bei Hannover gesperrte Autobahn 2 ist wieder frei. "Seit 8 Uhr läuft der Verkehr wieder", sagte ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen am Freitagmorgen. "Der neu aufgebrachte Fahrbahnbelag ist schneller ausgehärtet als erwartet, vermutlich witterungsbedingt." Es gebe nur noch die üblichen Verzögerungen bei der Einfahrt in die Baustelle zwischen Hannover-Bothfeld und Hannover-Herrenhausen. Die Autobahnbaustelle ist ein Unfallschwerpunkt. Am Donnerstag hatte es dort zwei schwere Lkw-Unfälle mit einem Toten und einem Schwerverletzten gegeben.