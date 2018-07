Moritzburg

49-Jähriger nach Badeausflug bei Moritzburg vermisst

06.07.2018, 09:18 Uhr | dpa

Ein 49-Jähriger wird nach einem Badeausflug bei Moritzburg vermisst. Erste Suchmaßnahmen am Donnerstagabend blieben erfolglos, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann war den Angaben zufolge mit einem Bekannten im Dippelsdorfer Teich schwimmen gewesen. Er wollte zu einer Insel und kehrte daraufhin nicht zum Ufer zurück. Sein Bekannter, der auf halber Strecke bereits umgekehrt war, hatte die Rettungskräfte alarmiert. Die Suche nach dem Mann soll laut der Sprecherin am Freitag fortgesetzt werden.