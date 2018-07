Lieberose

Bundeswehr soll unterstützen beim Brand in Lieberoser Heide

06.07.2018, 09:43 Uhr | dpa

Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Südbrandenburg hält die Feuerwehr weiter im Bann. Etwa 200 Hektar Fläche der Lieberoser Heide sind noch von den Flammen betroffen, wie die Feuerwehr in Cottbus am Freitag mitteilte. Ein Hubschrauber der Bundeswehr soll die Einstatzkräfte demnach bei den Löscharbeiten unterstützen. Die Feuerwehr sorgte nach eigenen Angaben in der Nacht dafür, dass der Brand sich nicht abermals ausweitet und auf Gebiete übergreift, die durch Munition verseucht sind.

Die Lieberoser Heide liegt nördlich von Cottbus und erstreckt sich auf etwa 25 500 Hektar Fläche. Das Gebiet war viele Jahrzehnte ein Truppenübungsplatz, einer der größten zu DDR-Zeiten. Russische Soldaten machten dort Schießübungen.