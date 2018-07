Ulm

Ulmer Polizei zeigt sich zum Tag des Kusses romantisch

06.07.2018, 12:13 Uhr | dpa

Zum Tag des Kusses zeigt die Polizei in Ulm Herz und Gefühl: In den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook veröffentlichte das Polizeipräsidium ein Foto eines Polizeibeamten und dessen Lebensgefährtin, die sich innig küssen. "Wir schreiben fast immer nur über schlimme Dinge. Zum Wochenende wollten wir mal was Positives veröffentlichen", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage. Das Foto des Liebespaares sei aktuell und spontan entstanden. "Viele denken, wir sind unnahbar. Aber wir haben auch Herz und Gefühle."

Zum Foto in den sozialen Netzwerken schreibt die Pressestelle einen mit verschiedenen Smileys versehenen Text: "Ein Kuss sagt mehr als 1000 Worte! Ihr habt es ja sicher schon bemerkt: es ist #TagdesKusses. Zum #Weltkusstag wollten wir euch einfach mal einen netten Gruß zum Wochenende schicken. Denn: #wirsindauchnurMenschen. Also habt euch lieb und genießt das Wochenende. Eure #Polizei #Ulm."