Dessau-Roßlau

Intendant von Weill Fest ist Musikwissenschaftler und Jurist

06.07.2018, 13:32 Uhr | dpa

Nach einer Interimslösung mit einem Team an der Spitze bekommt das Kurt Weill Fest Dessau nun wieder einen Intendanten. Die Wahl fiel auf den 35 Jahre alten Jan Henric Bogen, wie die Kurt-Weill-Gesellschaft am Freitag in Dessau-Roßlau mitteilte. Der Musikwissenschaftler und Jurist werde das Festival ab dem Jahr 2020 gestalten. Bogen habe die Findungskommission und das Präsidium der Weill-Gesellschaft mit seinem Konzept überzeugt. Er setze stärker auf eine internationale Vernetzung und eine heutige Interpretation der Werke Weills und seiner Zeitgenossen.

Nach dem Weggang des Intendanten Michael Kaufmann hatte ein vierköpfiges Interimsteam um den Berliner Kulturmanager Gerhard Kämpfe 2018 das Programm gestaltet. Es wird auch für das Fest 2019 verantwortlich sein, anschließend übernimmt Bogen.

Der 35-Jährige wurde in Ludwigshafen am Rhein geboren, wie es weiter hieß. Derzeit arbeitete Bogen als stellvertretender künstlerischer Direktor an der Opera Vlaanderen in Antwerpen und Gent.

Das Kurt Weill Fest Dessau präsentiert jedes Jahr mit einem neuen Schwerpunkt Werke des Komponisten und seiner Zeitgenossen. Zu Weills (1900-1950) bekanntesten Werken gehört die Dreigroschenoper.