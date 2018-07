Frankfurt am Main

Anklage gegen Familienvater nach Serie sexueller Übergriffe

06.07.2018, 13:37 Uhr | dpa

Nach einer Serie von drei sexuellen Übergriffen auf Passantinnen in der Nähe des Frankfurter Uni-Campus hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Familienvater erhoben. Die Vorwürfe gegen den 28-Jährigen lauteten auf sexuelle Nötigung und versuchte Vergewaltigung, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Prozessbeginn werde voraussichtlich am 20. August vor dem Landgericht Frankfurt sein.

Die erste Tat betraf im Oktober vergangenen Jahres eine 23-Jährige, die sich um Mitternacht auf dem Heimweg befand. Sie wurde laut Anklage von dem 28-Jährigen in eine Hecke gezerrt und musste ihn mit ihrer Hand sexuell befriedigen. Die beiden weiteren Vorfälle im Dezember und Anfang Januar blieben im Versuchsstadium stecken, weil die jeweils 37 und 23 Jahre alten Frauen den Sexualtäter mit Schreien und Tritten in die Flucht schlugen.

Im Februar dieses Jahres setzte die Polizei schließlich eine Beamtin als "Lockvogel" ein. Der Angeschuldigte wurde nach einem entsprechenden Annäherungsversuch festgenommen. Eingeräumt hat er bislang offenbar nur den ersten Übergriff, bei dem auch gentechnisches Material von ihm sichergestellt werden konnte. Bei der zweiten Tat wurden Faserspuren seiner Kleidung an der Jacke des Opfers sichergestellt. Seit seiner Festnahme sitzt der verheiratete Mann in Untersuchungshaft.