Wolfsburgs Azzaoui im Training am Knie verletzt

06.07.2018, 13:45 Uhr | dpa

Fußball-Profi Ismail Azzaoui hat sich im Training des Bundesligisten VfL Wolfsburg am Knie verletzt. Der 20 Jahre alte Belgier wurde nach Angaben von VfL-Coach Bruno Labbadia am Freitag in ein Krankenhaus gebracht. Azzaoui hatte sich bereits im September 2016 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, das auch diesmal wieder verletzt wurde. Der Offensivspieler hatte einem Zweikampf nicht mehr ausweichen können.

Azzaoui war in der vergangenen Saison an den niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg ausgeliehen und sollte nun auch wieder verliehen werden. Medien hatten zuletzt über ein entsprechendes Geschäft mit Cercle Brügge spekuliert.