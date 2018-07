Hamm

Autofahrer fährt Mann gezielt an und verletzt ihn schwer

06.07.2018, 13:47 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Autofahrer soll in Hamm absichtlich einen Fußgänger angefahren haben und dann geflüchtet sein. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sei der 45-Jährige am Donnerstagabend mit seinem Pkw gezielt auf den 23-Jährigen zugefahren und habe ihn mit der Front erfasst. Das Opfer der Attacke erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer stoppte und lief zu Fuß davon. Die Behörden ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Motiv des Angriffs und die weiteren Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt.