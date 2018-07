Marburg

Überfall auf Paketzusteller

06.07.2018, 14:31 Uhr | dpa

Ein unbekannter Mann hat einem Paketzusteller eine Tasche mit Bargeld geraubt. Er sprühte dem 25-Jährigen dabei Pfefferspray in die Augen und schlug auf ihn ein. Zuvor hatte er den Kurier bereits mehrfach angepöbelt, wie die Polizei in Marburg am Freitag mitteilte. Nach dem Überfall flüchtete der Unbekannte. Wie viel Bargeld er bei dem Überfall am Donnerstag in Marburg erbeutete, war zunächst unklar.