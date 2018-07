Darmstadt

Darmstadt-Angreifer Platte im Training verletzt

06.07.2018, 14:38 Uhr | dpa

Angreifer Felix Platte von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich am Freitag im Training am rechten Bein verletzt. Er werde an Knie und Knöchel untersucht, ein genauer Befund liege noch nicht vor, hieß es vom Verein auf Anfrage.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung von dem Vorfall berichtet. Demnach wollte der U21-Europameister einen Ball vor der Torauslinie erwischen und vors Tor schlagen. Dabei sei er auf die Stein-Umfassung des Platzes gekommen, weggerutscht und umgeknickt. Er wurde aufgestützt vom Platz geführt und mit einem Fahrzeug der Rasen-Pfleger in die Kabine gefahren. Der 22-Jährige wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen.