Salzburg

Salzburg setzt Ampeln als Pförtner ein

06.07.2018, 14:40 Uhr | dpa

Die Stadt Salzburg reagiert auf den zusätzlichen Verkehr zur Festspielzeit im Juli und August mit dem Einsatz spezieller Ampeln. 13 vollautomatische sogenannte Dosierampeln würden einem Pförtner ähnlich nur so viele Autos in die Stadt hereinlassen, wie sie vertrage, teilte die Kommune am Freitag mit. Ein kostenloser Park-and-Ride-Parkplatz beim Messezentrum und elektronische Tafeln an den Zufahrtsrouten mit Hinweisen zu Parkplätzen und der Verkehrslage sollen für weitere Entlastung sorgen. Wer auf kostenpflichtigen Park-and-Ride-Plätzen parkt, kann zum Preis von 15 Euro ein Tagesticket fürs Parken und den öffentlichen Nahverkehr für bis zu fünf Personen erstehen. Die Salzburger Festspiele finden vom 20. Juli bis 30. August statt.