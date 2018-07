Dresden

Hamburg Huskies sehnen Sommerpause herbei

06.07.2018, 15:01 Uhr | dpa

Die Hamburg Huskies gehen als krasser Außenseiter in ihr letztes Spiel der German Football League vor der Sommerpause. Am Sonntag muss das sieg- und punklose Schlusslicht um 15.00 Uhr beim Tabellenführer Dresden Monarchs antreten. "Die Ausgangslage ist nicht einfach, aber wir kennen das aus dem letzten Jahr. Damals haben wir auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt und sind gestärkt aus der Sommerpause zurückgekehrt", sagte Cheftrainer Timothy Speckman.

Der Coach wartet sehnsüchtig auf die Saisonunterbrechung. "Wir alle, Coaches und Spieler, haben schon auf die Pause gewartet. Wir haben 15 angeschlagene und verletzte Spieler, die können die freie Zeit zur Genesung und Regeneration gut gebrauchen." Weiter geht es am 11. August bei den Potsdam Royals.