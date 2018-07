Langenweißbach

14-jähriger Radfahrer kollidiert mit Auto: schwer verletzt

06.07.2018, 16:34 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis "Unfall" zu lesen ist. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag in Langenweißbach im Erzgebirge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer hatte auf einer Kreuzung den vorfahrtsberechtigten Teenager erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung vermittelt.