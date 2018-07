Niederahr

Halbe Million Euro Schaden bei Brand in Lackiererei

06.07.2018, 16:37 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Lackiererei ist am Freitag im Westerwald ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Ein Mensch erlitt nach ersten Angaben der Polizei in Koblenz eine leichte Rauchvergiftung. Wie es zu dem Feuer in der Gemeinde Niederahr kam, war zunächst unklar.