Dresden

"Falsche Polizisten" kassieren in Dresden ab: Beamten warnen

06.07.2018, 16:45 Uhr | dpa

Unbekannte haben sich in Dresden als falsche Polizisten ausgegeben und einen Autofahrer abkassiert. In der Nacht zu Freitag brachten zwei Männer mit einer Lichttafel mit dem Schriftzug "Stopp Polizei" in der Heckscheibe ihres Autos zwei Autofahrer zum Anhalten. Die Männer gaben sich als Polizisten in zivil aus und verlangten ein Verwarngeld etwa wegen Handyverstößen am Steuer. Ein Autofahrer zahlte daraufhin 30 Euro an die Männer. Eine weitere Autofahrerin hatte kein Geld bei sich und fuhr deshalb ohne zu bezahlen weiter. Beide meldeten sich später bei der Polizei, weil ihnen die angeblichen Polizisten merkwürdig vorkamen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Amtsanmaßung. Sie rät, sich in dem Fall eines Betrugsverdachts die Dienstmarke zeigen zu lassen sowie die Notrufnummer der Polizei zu wählen.