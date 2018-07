Rudolstadt

Deutsche Weltmusikpreise werden in Rudolstadt übergeben

07.07.2018, 01:09 Uhr | dpa

Während des Rudolstadt-Festivals werden am heutigen Samstag die diesjährigen Deutschen Weltmusikpreise Ruth vergeben. Den Hauptpreis bekommt die deutsche Ethno-Jazz-Musikerin Cymin Samawatie, die Einflüsse orientalischer Musik mit Jazz verbindet. Der Förderpreis geht an das Duo Dine Doneff und Maria Dafka, dessen Musik auf die Tanztraditionen des Kosovo und Mazedoniens sowie andere Gegenden des Balkans zurückgeht. Den Sonderpreis des Festivals bekommt der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen. Ein Ehrenpreis geht an Michael Kleff für sein langjähriges Engagement für die deutsche Folk- und Liedszene.