Hamburg

Elbtunnel in der Nacht zum Sonntag komplett gesperrt

07.07.2018, 04:40 Uhr | dpa

Der Hamburger Elbtunnel mit seinen vier Röhren wird in der Nacht zum Sonntag komplett gesperrt. Grund sind Vorbereitungsarbeiten für die Erweiterung der A7 südlich des Tunnels von sechs auf acht Spuren, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Signalanzeigen und die Steuerungsanlage des Tunnels müssen an die neue Verkehrsführung im Baustellenbereich angepasst werden. Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Volkspark beginnt am heutigen Samstag um 22.00 Uhr und geht bis Sonntag 7.00 Uhr.

Innerhalb Hamburgs bieten sich die Elbbrücken als Alternative für Autofahrer an. Der Fernverkehr sollte den Elbtunnel jedoch großräumig umfahren, sagte Verkehrskoordinator Christian Merl. Die empfohlene Umleitungsstrecke verläuft zwischen dem Horster Dreieck südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster-Süd über die A1, die A21 und die B205.