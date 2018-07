Berlin

Erinnern an Unfälle: 205 Kreuze an Brandenburgs Straßen

07.07.2018, 10:00 Uhr | dpa

Mehr als 200 Kreuze erinnern an Brandenburgs Straßen an die Opfer meist tödlicher Verkehrsunfälle. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Die Aufstellung von kleineren Gedenkkreuzen an Unfallstellen wird vom Landesbetrieb Straßenwesen aus Respekt vor Hinterbliebenen stillschweigend geduldet", sagt eine Sprecherin des Potsdamer Infrastrukturministeriums. Innerorts könnten die Kommunen Sondernutzungsgenehmigung erteilen. Die meisten der Straßenkreuze sind dem Ministerium zufolge in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming zu finden. Sie haben laut dem Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg eine mahnende Funktion für andere Verkehrsteilnehmer.